Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Ramazan Ayı boyunca işletmelerin tamamı paket servis yapacak | Video
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Son dakika haberi...Kademeli normalleşme sürecinde oluşan tablo korku verirken, kritik Kabine Toplantısı az önce sonra erdi. Toplantıda artan vakalar ve alınacak tedbirler ile illerdeki son durum, risk haritası ve yerli aşı çalışmaları masaya yatırıldı. 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayına ilişkin yeni önlemler gündeme geldi. Başkan Erdoğan kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan: Ramazan ayı boyunca işletmelerin tamamı paket servisi yapacak. Toplu iftar ve sahur gibi faaliyetler gerçekleştirilmeyecek" dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...