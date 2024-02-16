Video Haber Buse Tosun Çavuşoğlu'na Bakan Bak'tan tebrik telefonu
Buse Tosun Çavuşoğlu'na Bakan Bak'tan tebrik telefonu

Buse Tosun Çavuşoğlu'na Bakan Bak'tan tebrik telefonu

15.02.2024 | 23:46

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, telefonla arayarak tebrik etti.

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