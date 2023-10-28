Büyük Filistin Mitingi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi için Atatürk Havalimanı'na geldi. Tarihi miting Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Başkan Erdoğan mitingde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'e zulmüne tepki gösteren Başkan Erdoğan, İsrail'e de böyle seslendi, "İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor."
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