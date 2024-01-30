CHP İzmir'de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz
CHP'de yerel seçimler öncesi başlayan kaos her geçen gün büyüyor. Mevcut Başkan Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Tunç Soyer'in üzerinin çizilmesi sonrası eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bazıları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterirken, Çiğli'de yeni bir kriz patlak verdi. CHP'nin Çiğli'de Uygar Yıldırım'ı aday göstermesine tepki gösteren partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı. "Biz Çiğli’de ithal aday istemiyoruz." açıklaması yapan partililer, "Ağbaba elini Çiğli’den çek" sloganları attı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
İstanbul'da kar yağışı hasreti sona erdi! 30.01.2024 | 00:57
06:21
14:33
Murat Kurum:“Sultangazi’de ki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız” 29.01.2024 | 23:45
00:11
02:35
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı 29.01.2024 | 23:45
25:53
02:19
Tayland'da okuldaki bıçaklı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı 29.01.2024 | 22:01
32:50
25:33
04:09
Emine Erdoğan, Maarif Türk Eğitim Tarihi sergisini ziyaret etti 29.01.2024 | 18:27
02:59
İstanbul'da vatandaşlar karın tadını çıkardı 29.01.2024 | 17:55
06:17
Mahmut Övür | Başak Demirtaş, 'kurtarıcı' İmamoğlu'nu strese soktu 29.01.2024 | 16:11
02:33
Haşmet Babaoğlu | Orta sınıf nereye gidiyor? 29.01.2024 | 16:08
04:21
02:24
07:34
03:41
SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş EK ZAM farkları ne zaman yatacak? Ocak/Şubat 2024 29.01.2024 | 13:58
03:52
Müge Anlı'da esrarengiz olay: Hasan Çelik öldürüldü mü? 29.01.2024 | 13:01
31:35
Başkan Erdoğan: "İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız" 29.01.2024 | 12:49
14:33
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan soruları cevapladı 29.01.2024 | 11:46