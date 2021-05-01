Video Haber CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi

CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi

CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi
01.05.2021 | 11:24

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CHP’li Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin sahibi olduğu hukuk bürosunun, Atakum Belediyesi’ni icraya verdiği ortaya çıktı. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cemil Deveci. Siz Atakum’a hizmet etmek için mi, yoksa uğrattığınız kamu zararlarıyla, ofisiniz dahil birilerini zengin etmek için mi başkan oldunuz? Plan tıkır tıkır işliyor...Belediye, borcu icra üzerinden ödeyecek, hukuk bürosu kazanacak, başkan Cemil Deveci’nin mağdur edebiyatı yapacağı yeni bir icra dosyası daha oluşmuş olacak.” dedi.

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