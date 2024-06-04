DEM Parti'den Meclis'te provokasyon! Kürsüyü işgal ettiler: Yumruklar havada uçuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan toplantı DEM Parti'nin provokasyonuna sahne oldu. Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın eli kanlı terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı için görevden alınıp yerine kayyum atanmasını gerekçe gösteren DEM Partili milletvekilleri Genel Kurul kürsüsünü işgal etti. AK Partili vekillerin "Kahrolsun PKK" sloganıyla karşılık vermesi sonrası tansiyon yükseldi. Meclis'te yumruklar havada uçuştu.