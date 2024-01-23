Devlet Bahçeli: "İstanbul muradına erecek, Ankara’da altı ok değil ‘Altınok’ damga vuracak"
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli, "İstanbul muradına erecektir. Ankara'da altı ok değil 'Altınok' damga vuracak İzmir'de dağın sıcaklığı dağı eritip tuncu savuracaktır." ifadelerini kulandı.
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