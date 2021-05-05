Dilek Güngör | Bazen atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez
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Dilek Güngör'ün 05.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...