Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
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