Video Haber DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı | Video
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı | Video

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı | Video

23.03.2023 | 15:56

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Aksakal, "Koalisyon hesabını 50+1'e kurguladı" ifadelerini kullandı. Aksakal, "DSP olarak bizim önceliğimiz devletin bekasıdır" dedi..

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