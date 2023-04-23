Video Haber Emniyet Müdürü Aktaş, koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta’nın Kızı, Feyza Balta’ya devretti | Video
Emniyet Müdürü Aktaş, koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta’nın Kızı, Feyza Balta’ya devretti | Video

Emniyet Müdürü Aktaş, koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta’nın Kızı, Feyza Balta’ya devretti | Video

23.04.2023 | 15:28

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta’nın Kızı, Feyza Balta’ya devretti. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Bu vatan ve millet için canını feda eden tüm şehitlerimizle ve gazilerimizi şükranla anıyoruz” dedi.

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Fatih İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Bektaş, Çapa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencileri makam odasında karşıladı.

ŞEHİT POLİS KIZI, EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, koltuğunu Şehit Polis Mehmet Hüseyin Balta'nın Kızı, Feyza Balta'ya devretti. Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Feyza Balta, telsizden anons yaparak polislerin bayramını kutladı.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUM"
Müdür Zafer Aktaş, "Güzel temennilerde bulundun, bizde gençlerimizin yüzlerinde gülücük, kalplerinde sevgi ve mutluluk çiçeklerinin ekilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu vatan ve millet için canını feda eden tüm şehitlerimizle ve gazilerimizi şükranla anıyoruz" dedi.

Öğrencilerle sohbet eden Müdür Aktaş, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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