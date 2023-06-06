Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Basiretsiz ve korkak!" | Video

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Portakal, sosyal medya kanalında "Kemal Kılıçdaroğlu benim gözümde basiretsiz ve korkak bir liderdir. Demokrasi, sevgi, aşk dili falan bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. Yazık ya. Saf mıyım ben, ya safım ya aptalım." dedi.