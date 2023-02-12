Gaziantep'te depreme yakalan hemşire, kendi canını hiçe sayarak hastaların yardımına koştu | Video
Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, depremin olduğu anda kendi canını hiçe sayarak hastalarının yardımına koştu. Hastaların tahliyesini sağlayan genç hemşirenin çabası izleyenleri duygulandırdı.
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