Video Haber Gaziantep'te depreme yakalan hemşire, kendi canını hiçe sayarak hastaların yardımına koştu | Video
Gaziantep'te depreme yakalan hemşire, kendi canını hiçe sayarak hastaların yardımına koştu | Video

Gaziantep'te depreme yakalan hemşire, kendi canını hiçe sayarak hastaların yardımına koştu | Video

12.02.2023 | 22:33

Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, depremin olduğu anda kendi canını hiçe sayarak hastalarının yardımına koştu. Hastaların tahliyesini sağlayan genç hemşirenin çabası izleyenleri duygulandırdı.

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