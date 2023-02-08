Video Haber Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber | Video
Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber | Video

Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber | Video

08.02.2023 | 22:18

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde AFAD koordinesinde enkaz kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri’nin (JAK) arama kurtarma çalışmaları sırasında Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran JAK ekipleri 61 yaşındaki Ahmet Kurt’u 65 saat sonra sağ olarak çıkardı.

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