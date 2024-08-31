GÖKDOĞAN” füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu an kamerada!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı.
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