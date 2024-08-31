GÖKDOĞAN” füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu an kamerada! 31.08.2024 | 13:20 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılında yaptığı paylaşımda, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. Kacır paylaşımında, "TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verdi.