Hasan Basri Yalçın | Afganistan nereye?
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Hasan Basri Yalçın'ın 12.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...