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OTOMATİK OYNAT
19:25
03:03
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Mehmet Barlas | NATO bizi gerçekten koruyor mu? 17.05.2022 | 14:42
04:38
Mahmut Övür | CHP'li üç siyasi aktörün gösterdiği 17.05.2022 | 14:40
02:52
Haşmet Babaoğlu | Bekleyin! 17.05.2022 | 14:37
10:16
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Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
01:15
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı | Video 17.05.2022 | 11:07
04:30
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Sahte engelli raporuyla yüzlerce kişi emekli olmuş! | Video 17.05.2022 | 09:56
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İspanya’da tren kazası: 1 ölü, 85 yaralı | Video 16.05.2022 | 23:21
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 4 materyalle anlattı | Video 16.05.2022 | 23:11
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İBB'den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira! | Video 16.05.2022 | 23:06
Haşmet Babaoğlu'nun 17.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...