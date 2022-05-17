Video Haber Haşmet Babaoğlu | Bekleyin!
Haşmet Babaoğlu | Bekleyin!

Haşmet Babaoğlu | Bekleyin!

17.05.2022 | 14:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Bakan Kurum’dan muhalefetin asılsız iddialarına sert tepki: Hangi millet bahçemizi sattık ki bunu satalım | Video 19:25
Son Dakika: Bakan Kurum'dan muhalefetin asılsız iddialarına sert tepki: "Hangi millet bahçemizi sattık ki bunu satalım" | Video 17.05.2022 | 15:00
Sümeyye Erdoğan, Çekmeköy’de lise öğrencilerinin ’hayır panayırı’na katıldı | Video 03:03
Sümeyye Erdoğan, Çekmeköy’de lise öğrencilerinin 'hayır panayırı'na katıldı | Video 17.05.2022 | 14:27
Mehmet Barlas | NATO bizi gerçekten koruyor mu? 01:45
Mehmet Barlas | NATO bizi gerçekten koruyor mu? 17.05.2022 | 14:42
Mahmut Övür | CHP’li üç siyasi aktörün gösterdiği 04:38
Mahmut Övür | CHP'li üç siyasi aktörün gösterdiği 17.05.2022 | 14:40
Haşmet Babaoğlu | Bekleyin! 02:52
Haşmet Babaoğlu | Bekleyin! 17.05.2022 | 14:37
Bakan Soylu’dan Millet Bahçesi tartışmaları ile ilgili muhalefete sert tepki: Bu ne yaman çelişkidir | Video 10:16
Bakan Soylu'dan Millet Bahçesi tartışmaları ile ilgili muhalefete sert tepki: "Bu ne yaman çelişkidir" | Video 17.05.2022 | 13:07
SON DAKİKA! Bursa’da DEAŞ operasyonu! Canlı bomba saldırısı planlıyordu | Video 03:16
SON DAKİKA! Bursa'da DEAŞ operasyonu! Canlı bomba saldırısı planlıyordu | Video 17.05.2022 | 12:57
İSKİ kimyasal atıkları Marmara’ya bıraktı! Vatandaş bu duruma tepki gösterdi! İşte Kınıklı Deresi’nin son hali... | Video 00:42
İSKİ kimyasal atıkları Marmara'ya bıraktı! Vatandaş bu duruma tepki gösterdi! İşte Kınıklı Deresi'nin son hali... | Video 17.05.2022 | 12:28
CHP’nin ’Atatürk Havalimanı’ çelişkisi: Arşiv görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:59
CHP'nin 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: Arşiv görüntüleri ortaya çıktı! | Video 17.05.2022 | 11:57
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kaftancıoğlu için siyaset yolu kapanmıştır! | Video 47:56
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kaftancıoğlu için siyaset yolu kapanmıştır!" | Video 17.05.2022 | 11:26
Bakan Nureddin Nebati’den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 29:38
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı | Video 01:15
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı | Video 17.05.2022 | 11:07
Bakan Kurum’dan Atatürk Havalimanı’na Millet Bahçesi açıklaması İstanbul nefes alacak | Video 04:30
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi açıklaması "İstanbul nefes alacak" | Video 17.05.2022 | 10:39
Sahte engelli raporuyla yüzlerce kişi emekli olmuş! | Video 00:33
Sahte engelli raporuyla yüzlerce kişi emekli olmuş! | Video 17.05.2022 | 09:56
SON DAKİKA: Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 04:18
SON DAKİKA: Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 17.05.2022 | 09:13
Son Dakika: CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı kararı! | Video 03:39
Son Dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı kararı! | Video 17.05.2022 | 08:11
Kılıçdaroğlu’nun ’Atatürk Havalimanı’ çelişkisi: Dün ’Millet bahçesi bizim projemiz’ demişti bugün müteahhitleri tehdit etti | Video 01:21
Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: Dün 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti bugün müteahhitleri tehdit etti | Video 16.05.2022 | 23:46
İspanya’da tren kazası: 1 ölü, 85 yaralı | Video 00:42
İspanya’da tren kazası: 1 ölü, 85 yaralı | Video 16.05.2022 | 23:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 4 materyalle anlattı | Video 00:58
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 4 materyalle anlattı | Video 16.05.2022 | 23:11
İBB’den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira! | Video 01:14
İBB'den 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira! | Video 16.05.2022 | 23:06

Haşmet Babaoğlu'nun 17.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA