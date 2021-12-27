Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor | Video
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Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomine gündemine dair merak edilen tüm sorulara A Haber-A Para ortak yayınında cevap veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıkladıktan sonra vatandaşların dövizlerini bozdurmaya başladığını belirten Bakan Nebati, "20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır." dedi. Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini belirten Bakan Nebati, "Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon." dedi.