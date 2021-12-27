Video Haber Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması | Video

27.12.2021 | 22:42

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den emekli ve memur zammı açıklaması | Video 01:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması | Video 27.12.2021 | 22:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor | Video 27.12.2021 | 22:16
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Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomine gündemine dair merak edilen tüm sorulara A Haber-A Para ortak yayınında cevap verdi.

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