HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 3 Şubat 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan HGK-84 Tedariki Projesi kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) iş birliğiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci parti ürün teslimatı başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında HGK-84A tipinde geliştirilmiş/iyileştirilmiş konfigürasyonda güdüm kiti teslim edildi. Nihai montaj, üretim ve testler, Ankara'da Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İlk teslimatlar kapsamında yapılan kabul testlerinde yüzde 100 başarı kaydedildi.