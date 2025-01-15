Video Haber HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi | Video
HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi | Video

HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi | Video

15.01.2025 | 16:16

Milli Savunma Bakanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 3 Şubat 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan HGK-84 Tedariki Projesi kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) iş birliğiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci parti ürün teslimatı başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında HGK-84A tipinde geliştirilmiş/iyileştirilmiş konfigürasyonda güdüm kiti teslim edildi. Nihai montaj, üretim ve testler, Ankara'da Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İlk teslimatlar kapsamında yapılan kabul testlerinde yüzde 100 başarı kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi | Video 00:20
HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi | Video 15.01.2025 | 16:16
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Suriye tepkisi: Bebekler ölürken neredeydiniz! | Video 01:01:54
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Suriye tepkisi: "Bebekler ölürken neredeydiniz!" | Video 15.01.2025 | 13:31
CHP’li İzmir Belediyesinin okul inşaatı krizi: Depremi yaşayan Elazığ’daki okul inşaatı 10 milyon lira zararla yarım kaldı | Video 05:47
CHP'li İzmir Belediyesinin okul inşaatı krizi: Depremi yaşayan Elazığ'daki okul inşaatı 10 milyon lira zararla yarım kaldı | Video 15.01.2025 | 10:57
Milli Uydu Fergani FGN-100-d1 uzayda | Video 02:43
Milli Uydu "Fergani FGN-100-d1" uzayda | Video 15.01.2025 | 08:36
Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı | Video 02:14
Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı | Video 15.01.2025 | 08:45
Kayseri’de organize suç örgütüne yönelik Hücre-6 operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 00:45
Kayseri’de organize suç örgütüne yönelik “Hücre-6” operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 15.01.2025 | 08:35
Türk Hava Yolları Libya’nın ikinci büyük şehri olan Bingazi’ye seferleri başlattı | Video 03:48
Türk Hava Yolları Libya’nın ikinci büyük şehri olan Bingazi'ye seferleri başlattı | Video 14.01.2025 | 14:37
MHP Lideri Bahçeli: PKK’nın bittiği şartsız açıklanmalıdır | Video 38:40
MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır" | Video 14.01.2025 | 12:17
Narkokapan-7 operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı | Video 00:43
"Narkokapan-7" operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı | Video 14.01.2025 | 08:37
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 00:49
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 14.01.2025 | 08:37
Başkan Erdoğan’dan yeni evlenecek gençlere müjde: Faizsiz evlilik kredisi 81 ilde uygulanacak | Video 28:11
Başkan Erdoğan'dan yeni evlenecek gençlere müjde: Faizsiz evlilik kredisi 81 ilde uygulanacak | Video 13.01.2025 | 15:37
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: En büyük ailemizin, Türkiye’mizin Aile Yılı kutlu olsun | Video 06:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "En büyük ailemizin, Türkiye’mizin Aile Yılı kutlu olsun" | Video 13.01.2025 | 15:36
ANKA III’ten 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış | Video 00:54
ANKA III’ten 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış | Video 13.01.2025 | 12:25
Suriyeliler, Başkan Erdoğan’ı Emevi Camii’ne davet etti | Video 01:07
Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ı Emevi Camii'ne davet etti | Video 13.01.2025 | 10:41
Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon: CHP’li Başkan dahil 47 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:18
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: CHP'li Başkan dahil 47 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.01.2025 | 10:41
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 02:32
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 12.01.2025 | 15:04
Başkan Erdoğan: Emperyalist oyunu bozma aşamasındayız | Video 37:07
Başkan Erdoğan: "Emperyalist oyunu bozma aşamasındayız" | Video 11.01.2025 | 16:49
Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip: 8 işletmeye 10,3 Milyon TL ceza kesildi | Video 00:46
Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip: 8 işletmeye 10,3 Milyon TL ceza kesildi | Video 11.01.2025 | 12:07
FETÖ firarileri Gaybubet Evleri’nde yakalandı | Video 00:41
FETÖ firarileri Gaybubet Evleri’nde yakalandı | Video 11.01.2025 | 12:06
Bakan Yerlikaya: Gürz-37 operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı | Video 01:25
Bakan Yerlikaya: Gürz-37" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı | Video 11.01.2025 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA