İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.