İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi | Video
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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