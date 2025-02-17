Video Haber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi | Video
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi | Video

17.02.2025 | 10:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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