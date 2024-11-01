İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda konuştu. Bakan Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz" dedi.
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