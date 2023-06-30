İslam İşbirliği Teşkilatıı'ndan olağanüstü toplantı kararı | Video
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak eylemin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. İİT, 2 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanacak.
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