İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! Saldırı anları A Haber’de canlı yayında gösterildi | Video
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Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı | Video 13.05.2021 | 20:06
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Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 13.05.2021 | 09:38
İsrail’in saldırılarında 9’u çocuk 16 Filistinli daha şehit oldu.