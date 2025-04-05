İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
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