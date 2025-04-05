Video Haber İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı

05.04.2025 | 18:56

İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı

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