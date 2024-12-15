Video Haber İstanbul Havalimanı 1352 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı | Video
İstanbul Havalimanı 1352 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı | Video

İstanbul Havalimanı 1352 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı | Video

15.12.2024 | 14:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1352 uçuşla Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, “Ülkemizse günlük ortalama 2 bin 511 uçuşla Avrupa’nın en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı” dedi.

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Bakan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 12 Aralık tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Uraloğlu, söz konusu raporda 2-8 Aralık döneminde Avrupa havalimanlarında gerçekleşen hava trafik istatistiklerinin yer aldığını kaydetti. İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1352 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunun belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız; Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanımız günlük ortalama 662 uçuşla aynı listede 10'uncu sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 511 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" dedi.

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