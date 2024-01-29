İstanbul'da vatandaşlar karın tadını çıkardı
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda da etkisini gösteriyor. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı.
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