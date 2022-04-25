Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi döndüreceğiz | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçti, önemli açıklamalarda bulundu. "Ülkemizi terörden, vesayetin zincirlerinden kurtardık. Enflasyonu da yeneceğiz." diyen Başkan Erdoğan, "Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.