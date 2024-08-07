Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Büyük savaş mı çıkacak? | Video

Orta Doğu'da korkulan senaryo gerçek mi olacak? Yaşanan bu gerilim topyekün bir savaşa evrilir mi? Bölgede "büyük savaş" yaşanırsa sonuçları hangi ülke için ne olur? A Haber Arka Plan programına konuk olan isimler dünyayı korkutan o haritayı analiz etti.