Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Büyük savaş mı çıkacak? | Video
Orta Doğu'da korkulan senaryo gerçek mi olacak? Yaşanan bu gerilim topyekün bir savaşa evrilir mi? Bölgede "büyük savaş" yaşanırsa sonuçları hangi ülke için ne olur? A Haber Arka Plan programına konuk olan isimler dünyayı korkutan o haritayı analiz etti.
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