Video Haber Konut satışlarında rekor! Haziran'da yüzde 209 artış | Video

Konut satışlarında rekor! Haziran'da yüzde 209 artış | Video

Konut satışlarında rekor! Haziran'da yüzde 209 artış | Video
14.07.2020 | 16:30

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Kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyaları konut satışlarında rekor derecede etkili oldu. Satışlar Haziran ayında %209 artışla 190 bine yükseldi.

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