Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tarlaya devrildi: 5 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi.