Video Haber Mahmut Övür | Akşener’in İmamoğlu operasyonu ve HDP

Mahmut Övür | Akşener’in İmamoğlu operasyonu ve HDP

Mahmut Övür | Akşener’in İmamoğlu operasyonu ve HDP
28.09.2021 | 14:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mahmut Övür | Akşener’in İmamoğlu operasyonu ve HDP 04:35
Mahmut Övür | Akşener’in İmamoğlu operasyonu ve HDP 28.09.2021 | 14:16
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edilir 02:44
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edilir" 28.09.2021 | 12:11
Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu 00:48
Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu 28.09.2021 | 11:46
Mehmet Barlas | Bir garip dünya 02:05
Mehmet Barlas | Bir garip dünya 28.09.2021 | 11:54
Salih Tuna | Yatacak yeriniz var mı? 04:20
Salih Tuna | Yatacak yeriniz var mı? 28.09.2021 | 11:53
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 13:02
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 28.09.2021 | 11:35
Okan Müderrisoğlu | 50 yıllık sanayicinin reçetesi 04:35
Okan Müderrisoğlu | 50 yıllık sanayicinin reçetesi 28.09.2021 | 11:23
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Avrupa’nın net en iyi büyüyen ülkesiyiz 29:54
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Avrupa'nın net en iyi büyüyen ülkesiyiz 28.09.2021 | 11:05
SON DAKİKA: İnterpol’ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi 00:47
SON DAKİKA: İnterpol'ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 28.09.2021 | 10:43
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi 02:30
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi 28.09.2021 | 09:13
Elbistan’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı | Video 01:22
Elbistan’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı | Video 28.09.2021 | 00:40
İngiltere’de akaryakıt krizi büyüyor | Video 02:37
İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor | Video 28.09.2021 | 00:03
Leandro Kappel’den Beşiktaş için özür mesajı! | Video 00:44
Leandro Kappel'den Beşiktaş için özür mesajı! | Video 27.09.2021 | 23:36
Etiket oyununu canlı yayında ifşa etti! Fahiş fiyata karşı nasıl önlemler alınıyor? | Video 05:46
Etiket oyununu canlı yayında ifşa etti! Fahiş fiyata karşı nasıl önlemler alınıyor? | Video 27.09.2021 | 22:39
İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki! | Video 00:25
İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki! | Video 27.09.2021 | 22:45
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı | Video 00:36
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı | Video 27.09.2021 | 22:13
Hande Erçel’in eğlenceli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! | Video 00:15
Hande Erçel’in eğlenceli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! | Video 27.09.2021 | 21:51
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP çelişkisi | Video 01:41
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP çelişkisi | Video 27.09.2021 | 21:58
ABD Başkanı Biden 3’üncü doz Covid-19 aşısını oldu | Video 05:58
ABD Başkanı Biden 3’üncü doz Covid-19 aşısını oldu | Video 27.09.2021 | 21:43
SON DAKİKA | 27 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 01:43
SON DAKİKA | 27 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 27.09.2021 | 20:36

Mahmut Övür'ün 28.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA