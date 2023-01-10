Video Haber Mahmut Övür | HDP'nin 'masa operasyonu'
Mahmut Övür | HDP'nin 'masa operasyonu'

Mahmut Övür | HDP'nin 'masa operasyonu'

10.01.2023 | 15:12

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Mahmut Övür'ün 10.01.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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