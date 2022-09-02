Video Haber Mehmet Barlas | ABD'ye çok güvenen Yunanistan'ın sonu sefalet olacaktır
Mehmet Barlas | ABD'ye çok güvenen Yunanistan'ın sonu sefalet olacaktır

Mehmet Barlas | ABD'ye çok güvenen Yunanistan'ın sonu sefalet olacaktır

02.09.2022 | 16:39

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Mehmet Barlas'ın 02.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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