Video Haber Mehmet Barlas | Aklımızı başımıza toplayalım
Mehmet Barlas | Aklımızı başımıza toplayalım

Mehmet Barlas | Aklımızı başımıza toplayalım

08.11.2021 | 16:01

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Mehmet Barlas'ın 08.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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