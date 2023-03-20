Video Haber Mehmet Barlas | Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu?
Mehmet Barlas | Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu?

Mehmet Barlas | Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu?

20.03.2023 | 16:49

Mehmet Barlas'ın 20.03.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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