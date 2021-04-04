Video Haber Milli iradeyi hedef alan bildiri... Tüm detaylar A Haber'de konuşuldu! | Video

Milli iradeyi hedef alan bildiri... Tüm detaylar A Haber'de konuşuldu! | Video

Milli iradeyi hedef alan bildiri... Tüm detaylar A Haber'de konuşuldu! | Video
04.04.2021 | 01:20

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Milli iradeyi hedef alan bildiri... Tüm detaylar A Haber'de konuşuldu! | Video 06:25
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103 emekli amiral, hükümeti hedef alan bildiri yayımladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun aralarında; Türker Ertürk, Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti’ni hedef alan bildiri yayınlamasına tepki gösterdi. Tüm detaylar A Haber'de...

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