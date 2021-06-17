Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşının yüzüne karşı söyledi: PKK eşittir YPG! | Video
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer baş başa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin mücadelesinin her türlü terör ve teröristle olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "PKK eşittir YPG! Bunun her türlü açık delille ortada olduğunu, gerçek olduğunu ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini de Sayın Bakan'a ifade ettim." dedi.