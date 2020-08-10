Milli Savunma Bakanlığı: Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma | Video

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Milli Savunma Bakanlığı, “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” ifadelerini kullandı.