Video Haber Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar kamerada | Video

Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar kamerada | Video

Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar kamerada | Video
02.07.2020 | 16:41

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Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürücüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.

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