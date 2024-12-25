Video Haber MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi | Video
MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi | Video

MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi | Video

25.12.2024 | 12:11

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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