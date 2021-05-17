Video Haber MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’dan A Haber’e özel açıklamalar | Video

MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’dan A Haber’e özel açıklamalar | Video

MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’dan A Haber’e özel açıklamalar | Video
17.05.2021 | 21:43

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Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının hemen ardından MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, A Haber ekranlarına konuk oldu. MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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