Video Haber Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar’dan ilk açıklama! Annesi Deniz Uğur’u yalanladı: Kaçırılmadım!
Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar’dan ilk açıklama! Annesi Deniz Uğur’u yalanladı: Kaçırılmadım!

Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar’dan ilk açıklama! Annesi Deniz Uğur’u yalanladı: Kaçırılmadım!

22.08.2024 | 00:25

Evinde düşerek entübe edilen gazeteci Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlu Poyraz Muhtar’ın kaçırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Reha Muhtar’ın eski eşi deniz Uğur, Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugün akşam saatlerinde ise Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar’dan ilk kez videolu bir açıklama geldi. İşte o açıklama!

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