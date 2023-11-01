Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı: Korkunç kaza kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde yol üzerinde şakalaşırken bir aracın altında kalan 2 çocuk ağır yaralandı. Korkunç kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.