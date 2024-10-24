Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" | Video 24.10.2024 | 09:31 Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası TUSAŞ çalışanları güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen TUSAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.