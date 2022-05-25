Şampiyonlar Külliye'de! Başkan Erdoğan Anadolu Efes takımını kabul etti | Video

THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı, Külliye'de... Başkan Erdoğan EUROLEAGUE şampiyonu Anadolu Efes takımını Külliye'de ağırladı. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.