Şampiyonlar Külliye'de! Başkan Erdoğan Anadolu Efes takımını kabul etti | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Külliye'de NATO görüşmesi sona erdi | Video 25.05.2022 | 18:18
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Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt | Video 25.05.2022 | 16:51
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Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor | Video 25.05.2022 | 13:14
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar | Video 24.05.2022 | 22:54
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan sert tepki | Video 24.05.2022 | 22:42
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de | Video 24.05.2022 | 22:37
THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı, Külliye'de... Başkan Erdoğan EUROLEAGUE şampiyonu Anadolu Efes takımını Külliye'de ağırladı. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.