Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü! Hayati tehlikesi sürüyor | Video

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam ederken, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu da yakından takip ediliyor. Önder'in durumunun ciddi olduğu kaydedilirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, DEM Parti, hastane yetkilisi ve siyasilerden de Sırrı Süreyya Önder sağlık durumuna ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Sırrı Süreyya Önder'in 12 saat süren ameliyatı sona erdi. Hastaneden de ilk açıklama yapıldı.