Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü! Hayati tehlikesi sürüyor | Video
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam ederken, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu da yakından takip ediliyor. Önder'in durumunun ciddi olduğu kaydedilirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, DEM Parti, hastane yetkilisi ve siyasilerden de Sırrı Süreyya Önder sağlık durumuna ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Sırrı Süreyya Önder'in 12 saat süren ameliyatı sona erdi. Hastaneden de ilk açıklama yapıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
10:47
00:10
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi | Video 16.04.2025 | 09:44
04:43
Sırrı Süreyya Önder'in son durumu açıklandı | Video 16.04.2025 | 08:36
28:24
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.04.2025 | 19:51
03:22
16:08
01:16
00:49
MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Partililerle tokalaştı | Video 14.04.2025 | 11:24
49:54
Bakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar | Video 13.04.2025 | 13:51
00:22
CHP'li vekil, İmamoğlu'nun cezaevindeki iletişim ağını itiraf etti | Video 13.04.2025 | 12:38
00:35
01:25
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım | Video 13.04.2025 | 08:39
02:05
Hilal Kaplan | ‘Küresel Güney’, Antalya’da dile geliyor 12.04.2025 | 16:58
04:16
Bercan Tutar | İki liderden II. Sykes Picot’u çökerten iki darbe 12.04.2025 | 16:56
03:45
Dilek Güngör | Fenerbahçe'de bir garip satış! 12.04.2025 | 16:54
03:43
Okan Müderrisoğlu | Kaotik küresel sistem ve Erdoğan’a duyulan ihtiyaç! 12.04.2025 | 16:53
04:37
Mahmut Övür | İBB'de ahtapotun kolları 12.04.2025 | 16:51
04:24
Salih Tuna | Özgür Özel'in İmamoğlu'ndan farkı 12.04.2025 | 16:49
04:53
Melih Altınok | Özel bir cumhurbaşkanı adayı 12.04.2025 | 16:47