SON DAKİKA | 5 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka sayısı, 24 bin 297 olurken, vefat sayısı da 108 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı uyarılarını yineledi ve "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.