Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video

08.08.2022 | 21:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video 01:40
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video 08.08.2022 | 21:57
Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘GLORY’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı | Video 02:05
Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘GLORY’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı | Video 08.08.2022 | 20:50
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nde Muharrem iftarına katıldı | Video 02:25
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı | Video 08.08.2022 | 20:30
Kılıçdaroğlu’ndan itiraf niteliğinde açıklama! AK Parti’den tepki: Bu suç değil mi? | Video 01:51
Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde açıklama! AK Parti'den tepki: Bu suç değil mi? | Video 08.08.2022 | 20:29
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası | Video 32:40
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası | Video 08.08.2022 | 18:35
Tur teknesinin demirli tekneye çarptığı kaza kamerada | Video 04:25
Tur teknesinin demirli tekneye çarptığı kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 18:27
Londra’da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02:15
Londra'da gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.08.2022 | 18:16
SON DAKİKA! KPSS’de yeni tarihler belli oldu 00:24
SON DAKİKA! KPSS'de yeni tarihler belli oldu 08.08.2022 | 16:47
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Mescid-i Aksa mesajı! Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır | Video 26:11
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Mescid-i Aksa mesajı! "Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır" | Video 08.08.2022 | 15:05
Melih Altınok | Alevi vatandaşlar bu parazitlerden kurtulmalı 03:46
Melih Altınok | Alevi vatandaşlar bu parazitlerden kurtulmalı 08.08.2022 | 11:35
Engin Ardıç | Yalıkavak cinayeti 02:07
Engin Ardıç | Yalıkavak cinayeti 08.08.2022 | 11:31
Mehmet Barlas | İsrail’in insafı tükendi 02:20
Mehmet Barlas | İsrail'in insafı tükendi 08.08.2022 | 11:28
Şebnem Bursalı | Büyük Türkiye’de Nereden Nereye 03:40
Şebnem Bursalı | Büyük Türkiye'de Nereden Nereye 08.08.2022 | 11:23
Meral Akşener’den tepki çeken hareket! Kendisine soru soran genç kızı böyle azarladı | Video 01:03
Meral Akşener'den tepki çeken hareket! Kendisine soru soran genç kızı böyle azarladı | Video 08.08.2022 | 09:48
Başkan Erdoğan o anları paylaştı: Bir Togg hatırası | Video 01:22
Başkan Erdoğan o anları paylaştı: "Bir Togg hatırası" | Video 07.08.2022 | 15:30
AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete zor surular: “Sizi bunlara laf edemez hâle getiren…” | Video 00:53
AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete zor surular: “Sizi bunlara laf edemez hâle getiren…” | Video 07.08.2022 | 14:57
MSB paylaştı: Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti | Video 00:39
MSB paylaştı: "Yunanistan yine göçmenleri Türkiye kara sularına itti" | Video 07.08.2022 | 14:48
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek’i canlı yayında darp etti | Video 01:21
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek'i canlı yayında darp etti | Video 07.08.2022 | 13:01
Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Allah seni başımızdan eksik etmesin | Video 00:55
Yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Allah seni başımızdan eksik etmesin" | Video 07.08.2022 | 11:02
İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu | Video 01:36
İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu | Video 07.08.2022 | 10:30

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ne ziyarette bulunarak Muharrem iftarına katıldı. Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle olayların olduğu günlerde bizi ziyaret etmesi, bir cemevini ziyaret etmesi bize güç veriyor. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi anlamına da geliyor. Alevi toplumu bu provokasyonlara gelmez." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA