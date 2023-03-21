SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 'bakanlarımızı görevlendiriyoruz' diyerek duyurdu: Yeni İpek Yolu olacak! | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz." dedi. Erdoğan, "Kalkınma Yolu Projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum." ifadesine yer verdi.
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